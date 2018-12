Generali rileva 100% di CM Investment Solutions da Bank of America Merrill Lynch

(Teleborsa) - Il Gruppo Generali ha acquisito CM Investment Solutions Limited (CMISL) da Bank of America Merrill Lynch.



Leader riconosciuto nello sviluppo di strategie UCITS (Undertakings for the Collective Investment of Transferable Securities) alternative, con una clientela internazionale e in forte crescita, CMISL supporterà ulteriormente le capacità di offerta e distribuzione di Generali verso clienti e partner distributivi.



CM Investment Solutions Limited sarà al 100% di proprietà di Generali Investments Holding, e continuerà ad avere sede a Londra, operando su scala globale.