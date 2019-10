Generali, riapre lo storico palazzo Berlam a Trieste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Generali riapre al pubblico Palazzo Berlam a Trieste,grazie al progetto dell'architetto e designer Mario Bellini, al termine di un concorso internazionale, e, il nuovo centro di formazione globale del Gruppo.. A conclusione di una profonda opera di ristrutturazione iniziata nel 2015, Palazzo Berlam diventa oggi la sede della Generali Group Academy, centro internazionale di formazione del Gruppo: una scuola d'eccellenza creata per supportare Generali nella gestione dei processi di trasformazione della società e del mondo, costruendo e rafforzando nuove leadership, favorendo i percorsi di carriera con lo sviluppo delle competenze, contribuendo ad attrarre, sviluppare e trattenere i talenti. Oltre alle attività di formazione,, un Auditorium e uno spazio per eventi.Il, ha affermato: ", amato e riconosciuto dai cittadini. Consolidando dunque un legame profondo con la propria storia, l'impronta globale del Gruppo si ritrova oggi nella scelta di questo meraviglioso edificio quale sede internazionale per la formazione di Generali.in un contesto sempre più dinamico e sfidante".