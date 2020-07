Generali, riacquistati 600 milioni di titoli subordinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Annunciati dai risultati finali delcon prima data di call nel 2022. Alla scadenza dell'offerta di riacquisto, l'importo nominale aggregato di tutti i titoli offerti ammontava a 778.381.340 euro (equivalente) che rappresenta approssimativamente il 50% dell'importo nominale complessivo dei titoli in circolazione pari a 1.553.911.000 euro (equivalente). In conformità con i termini e le condizioni dell'invito, Generali – afferma la società in una nota – accetterà in riacquisto dai Portatori un importo nominale aggregato di 599.976.820 euro equivalente di titoli delle tre serie.Generali ha inoltre collocato nella giornata di ieri undenominato in euro con scadenza luglio 2031, che sarà emesso sotto forma diIn fase di collocamento dei nuovi titoli sono statioltre 7 volte l'offerta, da una base altamente diversificata di oltre 350 investitori istituzionali internazionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati Green/SRI."Queste due operazioni – ha dichiarato il– allungheranno ulteriormente la vita media del nostro debito esterno, coerentemente con il nostro approccio proattivo nella gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie. Inoltre, esse condurranno a una riduzione delle spese annue lorde per interessi di oltre 30 milioni di euro, portando a una spesa annua lorda per interessi nel 2021 di quasi 200 milioni di euro inferiore rispetto al 2017, ben al di sopra del target di riduzione di spese lorde per interessi di 70- 140 milioni di euro annunciato nel Piano Strategico Generali 2021. Sono inoltre particolarmente soddisfatto dell'accoglienza positiva ricevuta dal nostro secondo green bond, che confermail nostro impegno per la Sostenibilità".