3 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Generali Real Estate ridisegna la propria presenza online con un nuovo sito, aggiornato nel layout e nei contenuti, pensato per far emergere in modo completo le competenze della società su tutta la catena del valore dell'investimento real estate.

Il nuovo sito si articola in sette sezioni in lingua inglese attraverso le quali l'utente può interagire attivamente per approfondire la storia del patrimonio immobiliare del Gruppo Generali, oltre che l'approccio con cui viene sviluppata la gestione del real estate.

Particolare attenzione viene posta poi sulla gamma di fondi immobiliari pan-europei, gestiti da Generali Real Estate SGR ed al centro della strategia di investimento per conto delle società del Gruppo Generali e di investitori terzi. Non mancano poi i riferimenti al portafoglio immobiliare di Generali, uno dei più ricchi in Europa, con una panoramica dei principali asset di proprietà del Gruppo assicurativo italiano.

Il nuovo sito di Generali Real Estate approfondisce quindi le competenze che l'investimento immobiliare richiede, illustrando l'approccio sviluppato da Generali in 190 anni di storia e di gestione di un patrimonio immobiliare unico al mondo. Senza dimenticare l'attenzione alla sostenibilità integrata in ogni fase dei processi di business, riconoscendo il ruolo fondamentale del settore real estate non soltanto per ridurre l'impronta ambientale degli immobili, ma anche per una migliore qualità della vita delle persone e delle comunità, e per favorire una ripresa economica davvero sostenibile nel lungo periodo.