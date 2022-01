Generali, Patto al 16,133% del capitale con aumento quota Fondazione CRT

Giovedì 6 Gennaio 2022, 10:45







(Teleborsa) - Cresce la quota detenuta da Patto Delfin-Caltagirone-Fondazione CRT in Assicurazioni Generali, che arriva al 16,133% del capitale sociale, per effetto delle variazioni intervenute dopo la sigla del Patto stesso il 10 settembre 2021 (17 settembre per la Fondazione CRT). E' quanto emerge da un aggiornamento fornito dal Gruppo del Leone di Trieste datato 5 gennaio 2022.



Dal prospetto emerge che la quota complessivamente detenuta dalle società che fanno capo al Gruppo Caltagirone è pari al 7,978%, quella detenuta dalla Delfin di Leonardo Del Vecchio al 6,618%, mentre la Fondazione CRT ha arrotondato in aumento la sua quota originaria dello 0,064%, portandola all'1,538% dall'1,474% di inizio dicembre.