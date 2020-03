Generali, nuovo contributo alla Protezione Civile per acquisto 20 milioni mascherine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha erogato unnell'ambito dellanciato qualche tempo fa da Generali per far fronte all'emergenza Covid-19. La donazione servirà per l'approvvigionamento di circa 2. La prima fornitura arriverà in due settimane, la seconda entro tre settimane.L'efficace, che prevede un i, di cui 14 milioni impegnati dalla Protezione Civile e, consentirà di far fronte alla carenza di uno strumento indispensabile per la protezione degli operatori sanitari.Il Gruppo Generali haper affiancare la Protezione Civile nellanecessario a fronteggiare l'emergenza. Contatti sono stati già avviati con diversi fornitori, in particolare in Cina."Ringrazio il Gruppo Generali per il sostegno davvero prezioso; ma ringrazio il Gruppo anche per aver messo a disposizione la sua rete globale decisamente utile perché può creare contatto con nuovi, potenziali fornitori", ha affermato il Commissario Straordinario per l'emergenza Coronavirus,, aggiungendo che "questo contributo è l'ennesima testimonianza della straordinaria solidarietà del sistema Paese nella fase più dolorosa e difficile che l'Italia abbia mai attraversato dal Dopoguerra a oggi".Il Presidente di Assicurazioni Generali,, e il Group CEO,, hanno affermato: "Il Gruppo Generali è orgoglioso di poter dare un contributo concreto alla Protezione Civile italiana, impegnata in questi giorni in uno sforzo che non ha precedenti. Il Fondo lanciato qualche giorno fa è ormai attivo su molte iniziative concrete. Vogliamo ringraziare anche i dipendenti del Gruppo che, a cominciare dall'Italia, hanno deciso di contribuire al Fondo, unendo le loro donazioni a quelle della Compagnia. E' un segno importante di solidarietà in un momento di particolare bisogno".