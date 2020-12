© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - IIoT, forniti da, diventano disponibili per tutti i clienti che possiedono un'. Lo hanno annunciato le due società a distanza di un anno dall'accordo tra Generali Country Italia, FCA Italy e FCA Bank. I servizi digitali sono realizzati da Generali jeniot, controllata al 100% da Generali Italia, dedicata allo sviluppo di servizi innovativi, nell'ambito della, legati alla, alla casa intelligente, alla salute e al mondo del lavoro connesso.Tra i servizi dei pacchetti che Generali jeniot offre ai clienti FCA c'è Style, che si basa sul real time coaching e aiuta a; TripReport è in grado die di arricchirli con informazioni come velocità, tipologia strade e orario; Status mette a disposizione un; Fence permette di costruire aree virtuali all'interno dell'app MyJeniot e di essere avvisati al momento dell'entrata o dell'uscita, un servizio apprezzato in caso di lavaggio strade o zone a traffico limitato. Help mette a disposizione lain grado di offrire supporto nella verifica degli elementi utili a contestare una multa."L'ambizione di Generali Italia è esseree per farlo dobbiamo intercettare quali sono i trend e i bisogni futuri e lavorare per progettare soluzioni che li soddisfino - ha dichiarato- In questo contesto è diventato fondamentale stringere partnership strategiche basate su integrazioni digitali e di dati, con l'obiettivo di sviluppare servizi e prodotti innovativi nell'ambito dell'Internet of Things e della Connected Insurance, e costruire nuovi ecosistemi. Grazie alla nostra expertise e al nostro know-how arricchiamo e personalizziamo l'esperienza di mobilità dei clienti connessi FCA".