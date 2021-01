© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali, riunitosi oggi sotto la Presidenza di Gabriele Galateri di Genola, ha approvato, su proposta del Group CEO, Philippe Donnet, la, finalizzata - spiega una nota -e interviene su alcune priorità chiave, anche in vista del prossimo ciclo strategico.Tra le principali modifiche organizzative:. Questa nuova unità organizzativa permetterà di integrare le competenze dell'area Insurance e Reinsurance di Group Head Office con l'Investment Management.una nuova business unit effettiva dal 1° marzo 2021, a seguito della ripartizione delle attività di investimento di Gruppo. Trabattoni avrà il compito di coordinare le attività delle società di asset management e di Banca Generali., una unità organizzativa di nuova costituzione, che unirà le responsabilità di strategia con quelle di Operations, trasformazione digitale e tecnologica., attualmente Chief Financial Officer di Country Italia Global Business Lines,a partire dal 1° marzo 2021.Inoltre, il Group Chief Financial Officer, Cristiano Borean, il Group Chief Marketing & Customer Officer, Isabelle Conner e il Group Head of Mergers & Acquisitions, Massimiliano Ottochian, riporteranno direttamente al Group CEO a partire dal 1° febbraio 2021. La funzione Investor & Rating Agency Relations riporterà al Group Chief Financial Officer a partire dal 1° febbraio 2021.A seguito di questa nuova struttura organizzativa, lascerà il Gruppo a partire dal 1° febbraio 2021. Timothy Ryan, attuale Group CIO and CEO Asset & Wealth Management, lascerà il Gruppo a partire dal 1° marzo 2021."Dal lancio del Piano Generali 2021 abbiamo conseguito significativi progressi verso gli obiettivi previsti, in un contesto di rapidi cambiamenti globali e di sfide senza precedenti." - ha dichiarato il. ": allineare la gestione degli investimenti con la strategia assicurativa, al fine di fornire prodotti e servizi di eccellenza ai nostri clienti e, al contempo, creare valore per tutti i nostri azionisti, con particolare riguardo all'attuale contesto dei tassi di interesse; accelerare la strategia nell'asset management, essenziale per la crescita profittevole del Gruppo; coordinare l'innovazione e la trasformazione digitale di Generali, che rappresenta una parte fondamentale della nostra ambizione di essere Partner di Vita"."Sono molto orgoglioso che la nostra squadra si rafforzi con risorse interne: è l'ulteriore dimostrazione della qualità del gruppo dirigente e delle persone di Generali, e delle loro straordinarie competenze - ha aggiunto Donnet - ., attraverso la gestione integrata delle attività di underwriting e delle competenze negli investimenti. Questi cambiamenti rispondono perfettamente alle nostre attuali priorità, garantendo continuità ed efficacia alla nostra azione. Frédéric de Courtois e Tim Ryan sono stati determinanti nel definire e realizzare irisultati raggiunti fino ad oggi e, a nome di tutto il Gruppo, voglio ringraziarli per il contributo che hanno dato e gli auguro ogni successo per il loro futuro professionale".