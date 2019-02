Generali, necessario mantenimento della composizione dei consiglieri nel CdA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "che si riscontra nella composizione delrisultarispetto alla strategia e all'attività della società e del gruppo: laper l'impegno richiesto per l'attuazione del nuovo piano strategico, approvato nel corso del presente mandato".Con queste considerazioni il CdA di, esprime il suoin merito alla adeguata composizione dell'organo di gestione della società ai soci, che nel corso della prossima assemblea saranno chiamati a votare il rinnovo delle cariche per il prossimo triennio 2019-2021.Confermando l', il parere conferma che c'è oggi un corretto equilibrio tra le componenti esecutiva, non esecutiva ed indipendente e tra le competenze personali, manageriali e professionali dei partecipanti, elemento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi posti in essere dal gruppo assicurativo.Nel parere fornito agli stakeholder si suggerisce poi la "necessità diimperniato su une di assicurare la distribuzione della seniority degli amministratori".