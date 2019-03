Generali lancia nuova boutique real estate per investimenti in centri commerciali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Gruppo Generali ha lanciato, una nuova boutique real estate dedicata agli investimenti in centri commerciali. La joint venture è stata avviata insieme a due professionisti con una solida esperienza in questo settore immobiliare.Questa partnership è in linea con la, nel quale è già uno dei principali investitori al mondo attraverso Generali Real Estate.Nel corso degli ultimi dieci anni, nell'ambito dell'immobiliare retail europeo, il volume annuale medio degli investimenti in centri commerciali è stato pari a circa 20 miliardi di euro.Il lancio di un primo fondo dedicato - Generali Shopping Centre Fund, la cui gestione di portafoglio sarà delegata a Generali Real Estate - è previsto per il secondo trimestre 2019, una volta completato l'iter autorizzativo.Axis Retail Partners è una joint venture strategica, con Generali a detenere la quota di maggioranza del 51% attraverso Generali Investments Holding. Gli altri partner sono Florencio Beccar e Toby Smith, due professionisti di grande esperienza nell'investimento e nella gestione di centri commerciali, con un riconosciuto track record.Generali garantirà un investimento iniziale di 500 milioni di euro nel fondo, che sarà aperto anche a clienti terzi e che investirà in centri commerciali di elevata qualità, "core" e di successo situati in Europa continentale, con un obiettivo di rendimento annuo del 7%.