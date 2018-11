Generali, l'IVASS autorizza estensione modello interno Solvency

(Teleborsa) - L'IVASS, in qualità di organo di vigilanza del settore assicurativo, ha autorizzato Generali ad estendere il modello interno di Solvency alle controllate in Austria e Svizzera. Ciò garantirà un miglioramento del Regulatory Solvency Ratio di gruppo di circa 15 punti percentuali.



L'autorizzazione è stata data con provvedimento datato 19 novembre 2018, in seguito all'istanza di autorizzazione presentata dalla Compagnia stessa.



Il modello Solvency verrà applicato, in particolare a Generali Versicherung AG (con l'esclusione del business Health), Bawag P.S.K. Versicherung, Generali Assurances Générales SA (esclusivamente per il calcolo del Requisito di Solvibilità di Gruppo) e Generali

Personenversicherung AG (esclusivamente per il calcolo del Requisito di Solvibilità di Gruppo).





