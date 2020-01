Generali Jeniot al CES 2020 di Las Vegas per presentare Jeniot Home - AirSafe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -(Consumer Electronic Show) di Las Vegas,, il dispositivo IoT per la protezione e la prevenzione dei rischi domestici.Jeniot Home | AirSafenegli ambienti domestici ed è in grado di, come ad esempio, attraverso allarmi acustici e visivi, notifiche push e l'innovativodisponibile tramite centrale operativa attiva 24/7. Jeniot Home | AirSafein grado di cambiare colore e gradiente per rendereJeniot Home | AirSafe nasce dallaed è frutto dele dedicato ai temi dell'Health & Wellness."Vogliamo rispondere ai nuovi stili di vita e ai comportamenti delle persone - ha dichiarato, Ceo Generali Jeniot ha dichiarato - con Jeniot Home | AirSafe, arricchiamo la nostra nuova generazione di offerta integrata con una soluzione smart, tecnologica e proattiva che risponde alle esigenze in continua evoluzione delle persone, le quali oggi trascorrono il 90% del proprio tempo in ambienti chiusi"., Startup & Internationalization Senior Advisor di Cariplo Factory ha aggiunto: "Jeniot Home | Air Safe nasce grazie a un progetto di open innovation realizzato da Gruppo Generali e Cariplo Factory sul tema Health & Welfare. Nell'ambito di quella iniziativa Nuvap ha avviato un percorso di collaborazione industriale con Generali Jeniot che adesso ha portato al lancio sul mercato di questo nuovo prodotto. Siamo particolarmente orgogliosi di questo risultato perché in linea con la nostra missione di stimolare contaminazione e innovazione tra startup ad alto potenziale e grandi aziende".Secondo(CEO di Nuvap) "Nuvap è fiera di aver messo a disposizione di questo progetto la propria competenza e la sua pluriennale esperienza nell'ambito della gestione dell'inquinamento indoor. L'attenzione per la qualità ambientale dei luoghi in cui trascorriamo regolarmente il nostro tempo è sempre più alta, a beneficio della salute e del benessere di tutti".