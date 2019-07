Generali Italia, varata la nuova organizzazione Generali Country Italia e Global Business Lines

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. La riorganizzazione, la nascita per il segmento corporate di unae la valorizzazione delle competenze dei manager del Gruppo."Vogliamo essere più veloci nell'esecuzione della 'Strategia 2021-Partner di Vita' con una maggior spinta nel business corporate anche attraverso accordi internazionali. -- Con un'organizzazione più agile e la valorizzazione delle eccellenti competenze dei nostri manager."La creazione di funzioni trasversali per la, negli ambiti Finance sarà affidata aper il Legale a, per le Risorse Umane sarà affidata ae la Comunicazione e sostenibilità a, forte di una vasta esperienza internazionale, sarà capo della, ainvece va la guida di, che integra Generali Global Health, con l'obiettivo di rafforzare la leadership di mercato nel settore employee benefit per le imprese multinazionali e sviluppare il business Health relativo a persone con forte mobilità internazionale., precedentemente Responsabile tecnico vita, danni e riassicurazione di Gruppo, assume la guida di, mentre, attuale CEO di Generali Turchia sarà il nuovoInfine, il presidio coordinato delle diverse unità di business e la gestione delle relazioni a contenuto tecnico-assicurativo con le Istituzioni e Associazioni di Categoria sono affidate ad. Le Deleghe di Generali Welion saranno assegnate ad interim al Presidentee al Consigliere Delegato