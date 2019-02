Generali Italia si aggiudica la qualifica di Top Employer 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, venendo premiata per unasolida e aperta,collaborativi e motivanti,, numerosee sviluppo,su misura,innovativi e personalizzati.Le aziende certificate Top Employers sono di altissimo livello e offrono condizioni edattraverso strategie mirate a creare un ambiente e condizioni di lavoro in grado di favorire la crescita e lo sviluppo dei propri dipendenti. Si distinguono per l'impegno a fornire leai propri dipendenti e per l'attuazione didelle persone."Una certificazione che ci rende particolarmente orgogliosi del percorso intrapreso nell'ambito della nostra People Strategy", commenta, citando esperienze come lo Smartworking, gli Hackathon e l'Agile, le numerose opportunità professionali ed un piano di welfare e benefit di primissimo livello., sottolinea il responsabile delle risorse umane ricordando anche l'importanza dell'ascolto e condivisione dlela "People Strategy".Generali Italia si propone sempre come, non solo dei clienti, ma anche dei suoi dipendenti, cui sono dedicate numerose iniziative avviate negli ultimi 3 anni. Fra queste lo, che coinvolge 1668 dipendenti e consente a tutti di lavorare per un massimo di due giorni a settimana da casa o da altre sedi aziendali,dei Lab di Semplificazione per contribuire e condividere le proprie idee e lacon oltre 2400 corsi fruibili online. Per non tralasciare la cura della salute c'è anchel'innovativo programma benessere dedicato alle persone di Generali.