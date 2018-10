Generali Italia, la Direzione Affari Legali è team dell'anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "In un settore altamente regolato e complesso sanno sempre come contribuire concretamente all'attuazione della strategia aziendale con la loro can - do attitude". Con questa motivazione, agli Inhousecommunity Awards 2018,Giunto alla quarta edizione, l'evento – organizzato da Inhousecommunity.it, in collaborazione con Accuracy, DiliTrust, Securitalia, Wyser – ha visto la partecipazione di oltre 600 persone, tra le quali i migliori top manager e i migliori team interni alle aziende."Siamo molto felici di questo importante riconoscimento che premia l'ottimo lavoro di squadra e ci incoraggia ancor di più nell'attività quotidiana a supporto dell'attuazione della strategia aziendale", ha commentato soddisfatta, General Counsel di Generali Italia.