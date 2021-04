9 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Generali Italia e Genertel, società del Gruppo Generali, confermano la loro eccellenza per innovazione e soddisfazione clienti, facendo incetta di sigilli nella consueta indagine dell'Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), un ente indipendente che conduce analisi di prodotti, aziende e servizi.

L'edizione 2021 del sondaggio su RC Auto e su Rapporto Qualità-Prezzo premia le due compagnie per l'attenzione che riservano, da un lato, al rapporto umano e relazionale con il cliente, dall'altro alla cura e sviluppo dei rispettivi business.

Generali Italia ottiene un giudizio "Ottimo" per innovazione - il punteggio più alto del mercato assicurativo -conquistando anche 6 sigilli "Top" per la soddisfazione dei clienti (protezione, assistenza, relazione, rapporto qualità-prezzo, comunicazione, offerta telematica).



Fa il pieno di riconoscimenti anche Genertel, che si aggiudica un giudizio "Ottimo" per soddisfazione clienti, innovazione, comunicazione, offerta telematica ed un sigillo di "Top" per la protezione completa.

Fra i 400 brand che formano la classifica delle aziende con il miglior Rapporto Qualità-Prezzo, sia Generali Italia che Genertel si aggiudicano il giudizio "Top Qualità-Prezzo" nella categoria finanza, rispettivamente nel settore assicurazioni con filiali e assicurazioni online.