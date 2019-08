Generali acquista la Torre Hadid per 315 milioni dalla controllata CityLife

Ultimo aggiornamento: 19:18

ha rilevato dalla controllatail 90% della, un immobile imponenete alto 170 metri (185 metri con l'insegna) distribuito 44 piani, dove la compagnia assicurativa ha trasferito il proprioIldell'operazione, riveniente da una perizia indipendente, è pari aed ha consentito a CityLife di chiudere nel 2018 il primo bilancio in attivo della propria storia con un utile netto di 14,5 milioni dal rosso di 9,7 milioni del 2017.Ildidello storicovanta ben 366.000 mq di superficie complessiva ed è una delle aree diAvviato 15 anni fa da Ente Fiera con unaperto ai più grandi architetti del mondo, il progetto ha poi conosciuto, sino a quandoIl progetto di Citylife può considerarsi una- a fine 2018 risultava invenduto solo il 5% circa degli appartamenti realizzati - ed è in, soprannominato: latorreospiterà dal 2020 la nuova sede di PwC. Le altre due torri sono già state rilevate: il grattacielo, denominatoda Allianz e la torre, conosciuta come "lo storto" da Generali.