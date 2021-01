© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha debuttato su, principale piattaforma di distribuzione di fondi di parti terze e leader nel wealthtech internazionale. È il primo fondo gestito dae istituito da(che ha perfezionato l'accordo con Allfunds).Operativo da maggio 2020, il fondo UCITS riflette la filosofia di Plenisfer,. Attraverso Allfunds, che conta oltre 760 distributori in 55 Paesi nel mondo, il fondo è quindi per la prima volta a disposizione di un ampio pubblico di collocatori, gestori patrimoniali, fondi di fondi ed assicurazioni."L'accordo con Allfunds è particolarmente importante per Plenisfer - ha commentato- È, infatti, unaattraverso cui intendiamo valorizzare il nostro approccio New Active presso clienti istituzionali, wholesale e collocatori retail". "Con questo approccio multi-strategy e multi-asset, continueremo a lavorare per puntare a cogliere le migliori opportunità di investimento a livello globale, sia nelle asset class tradizionali sia in quelle alternative", ha aggiunto.