Generali investe nel progetto del Trieste Convention Centre

(Teleborsa) -nel progetto per la realizzazione del, il centro polifunzionale che si pone l'obiettivo di diventaretra gli enti di ricerca, formazione e imprese nell'area dell'Europa centro-orientale e dei Balcani.Con una, Generali sostiene con un'attenzione al Real Estate una delle opere più significative di trieste, in vista dell'appuntamento di(EuroScience Open Forum), la più rilevante manifestazione europea focalizzata sul, che si svolgerà, appunto, nella citta di Trieste da sabato 4 luglio a venerdì 10 luglio 2020."Questo investimento – ha affermato il Presidente di Generali,– conferma l'attenzione per Trieste, sede storica di Generali e città con un grande potenziale di crescita, grazie all'ampia rete di istituzioni di eccellenza nel campo scientifico e universitario e alla sempre maggiore attività del sistema portuale"."Con il riconoscimento di capitale della scienza 2020 e anche grazie al Trieste Convention Centre - ha concluso - la città potrà consolidare il ruolo internazionale di centro della conoscenza, attraendo investimenti e talenti globali."