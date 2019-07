Generali inaugura il primo spazio Valore Cultura a Palazzo Bonaparte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Affacciarsi dal famoso balconcino verde dove Maria Letizia Ramolino, "Madame Mère", madre di Napoleone, osservava il via vai di carrozze tra il Corso e piazza Venezia, durante l'esilio del figlio. O, ancora, camminare sul pavimento di cristallo che sovrasta i mosaici perfettamente intatti e imbattersi nel Marte pacificatore di Canova dedicato all'Imperatore. Dopo un'importante intervento di restauro, iniziato nel 2017 e durato oltre 12 mesi,Con i suoi tre secoli di storia e i circa tremila metri quadri di mosaici, affreschi e stucchi, il Palazzo, uno scrigno barocco dal rigore rinascimentale, opera dell'architetto Giovanni Antonio De Rossi, è passato a Generali con l'acquisizione di Assitalia che, dal 1972, era proprietaria del Palazzo."Fare azienda in modo moderno vuol dire affiancare l'impegno verso i nostri 10 milioni di clienti con un impegno concreto verso la comunità. Questo per noi è essere partner di vita delle persone e in questa nostra ambizione si colloca l'apertura e la valorizzazione dei nostri asset come Palazzo Bonaparte. Un bene che, grazie anche alla collaborazione di un operatore importante come Arthemisia, diventa un polo artistico e culturale di sviluppo per la comunità", questo l'obiettivo del progetto dichiarato da"Mi piace tagliare i nastri soprattutto quando ci si riappropria di un edificio così importante, nel posto giusto a Roma per fare un'operazione di potente valorizzazione di diffusione culturale. Siamo nel pienissimo centro di Roma e, da questo punto di vista, la città ha bisogno di avere qualche spazio espositivo in più per avere ancora maggiori possibilità di offrire a tutti i cittadini, romani e non, un'ampia e diversificata offerta culturale", sono state le parole del"Palazzo Bonaparte rappresenta un nuovo passo lungo il percorso tracciato da Generali Valore Cultura in questi anni" ha affermato"Con Generali condividiamo da anni l'obiettivo di aprire le porte alla cultura a quante più persone possibili, certi del valore sociale e umano derivante dalla conoscenza dell'arte" ha commentato,Questo spazio, in futuro, sarà destinato ad accogliere mostre, eventi culturali e didattici con particolare attenzione alle famiglie e ai giovani., una raccolta di oltre 50 opere provenienti dalle più importanti collezioni private del mondo, normalmente inaccessibili. Si tratta, infatti, di dipinti mai concessi prima d'ora in prestito, di artisti quali Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley, Caillebotte, Morisot, Gonzalès, Gauguin e Signac.Nato nel 2016 per "rendere l'arte e la cultura accessibili a un pubblico sempre più ampio e per valorizzare il territorio", il programma pluriennale di Generali "Valore Cultura"