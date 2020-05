Generali, GC&C in partnership con Descartes per assicurazione parametrica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -), divisione di Generali specializzata in Property & Casualty, ha siglato unasocietà InsurTech fondata nel 2018 e specializzata in assicurazioni parametriche e polizze assicurative innovative per proteggere società e governi dai danni catastrofali.L'intesa sottoscritta da GC&C punta advolte a rispondere a un panorama di rischi in continua evoluzione, potenziando l'offerta e le competenze attuali della società del Gruppo Generali. Questa partnership coniuga le capacità tecniche nel settore corporate e la conoscenza dei mercati locali in oltre 160 paesi di Generali Global Corporate & Commercial con le innovative soluzioni tecnologiche di Descartes, pere renderle più resilienti, garantendo loro leè un settore in grado di estendere i confini dell'assicurazione tradizionale prospettando. Le nuove soluzioni parametriche puntano, infatti, su, come l'image recognition e il machine learning, che combinano dati provenienti da satelliti, stazioni meteorologiche o strumenti che utilizzano l'IoT, per facilitare e accelerare la gestione dei sinistri, mantenendo sempre i massimi livelli di trasparenza.La partnership si rivela particolarmente utile oggi, per via delle limitazioni agli spostamenti imposte della pandemia COVID-19, che rendono particolarmente difficile effettuare sopralluoghi in un momento in cui le persone necessitano più che mai di risarcimenti in tempi rapidi. Lintroduce un cambiamento fondamentale, mettendo, consentendo così una piena operatività dei processi."Questa partnership accelera il nostro piano strategico di essere Partner di Vita per i nostri clienti. Le soluzioni parametriche rappresentano una delle iniziative imprenditoriali identificate per promuovere la crescita all'interno del piano strategico 2021 del Gruppo Generali", sottolinea, Country Manager & CEO di Generali Italia."Questo accordo amplia la nostra offerta e aumenta ulteriormente la qualità delle nostre soluzioni, consentendoci di servire al meglio i nostri clienti corporate e commercial in tutto il mondo", afferma, CEO di Global Corporate & Commercial."Insieme, puntiamo a offrire soluzioni di valore a broker e clienti corporate grazie a una combinazione unica di nuove tecnologie, capacità tecniche d'avanguardia e conoscenza dei mercati locali", ha spiegato, CEO di Descartes Underwriting.