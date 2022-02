Generali, Fondazione CRT: riunione per discutere aggiornamenti patto

(Teleborsa) - "Ulteriori e ampi aggiornamenti sugli ultimi accadimenti dei giorni scorsi e la corretta gestione attuata nell'ambito del patto di consultazione su Assicurazioni Generali, sono stati forniti oggi pomeriggio dai vertici della Fondazione CRT durante una nuova riunione tra alcuni Consiglieri di Indirizzo e di Amministrazione collegati in videoconferenza. La riunione informale con i Consiglieri si è chiusa dopo circa un'ora nel segno della compattezza e della collaborazione". Lo fa sapere la fondazione di origine bancaria in una nota, dopo che nelle scorse ora erano circolate indiscrezioni seconde le quali Fondazione CRT e Leonardo Del Vecchio stavano valutando di sciogliere il patto di consultazione dopo l'uscita di Francesco Gaetano Caltagirone.



Viene ricordando che "come già ribadito nell'ultima informativa al Consiglio di Indirizzo del 21 dicembre scorso, il patto di mera consultazione venne sottoscritto proprio per assicurare, sempre e fin da subito, in piena coerenza con la normativa e disciplina regolatoria, massima correttezza negli scambi informativi con la finalità di ponderare i propri autonomi interessi con riferimento alle materie all'ordine del giorno della prossima Assemblea di Generali".