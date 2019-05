Generali, Fitch alza rating su solidità finanziaria ad 'A'

(Teleborsa) - Fitch ha alzato il giudizio sulla solidità finanziaria (Insurance Financial Strength - IFS) di Generali a ‘A' da ‘A-‘ e ha confermato il giudizio ‘A-‘ sul merito di credito (Issuer Default Rating – IDR). L'outlook rimane negativo su entrambi i ratings.





Il rialzo del rating IFS deriva principalmente dalla rimozione del limite derivante dal rating sovrano a seguito dell'adozione da parte di Fitch di nuovi criteri per incorporare il rischio sovrano nel processo di rating delle società assicurative. Nello specifico, Fitch ha abbandonato l'utilizzo di vincoli ‘top-down' sul rating sovrano ed è passata a definire all'interno di un'analisi ‘bottom up' come il rischio paese è incluso in ogni fattore chiave di credito.



La diversificazione geografica e il forte profilo di business si confermano driver fondamentali per il rating del Gruppo. © RIPRODUZIONE RISERVATA