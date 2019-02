(Teleborsa) - Europ Assistance, compagnia del Gruppo Generali, ha acquisito da Arthur J. Gallagher, il 100% delle quote di Trip Mate, società leader nel mercato delle assicurazioni viaggio per i tour operator negli Stati Uniti.



Trip Mate, con sede a Kansas City, Missouri (USA), continuerà a esercitare l'attività con il marchio attuale, mantenendo il focus sul cliente per costruire relazioni di lungo termine con i partner.