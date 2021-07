Generali estende partnership con Vitality Group fino al 2028

Giovedì 29 Luglio 2021, 12:30

(Teleborsa) - Generali annuncia l'estensione della partnership Vitality Group che si concretizza nell'innovativo programma di salute e benessere Generali Vitality, progettato per incoraggiare e premiare i comportamenti virtuosi dei clienti che cercano uno stile di vita più sano. Dal 2014 Generali detiene i diritti del programma nell'Europa continentale.

La partnership è stata estesa fino alla fine del 2028 e conoscerà una espansione in mercati chiave: nel 2021 in Italia con la nascita di Benefit, il life coach digitale per la promozione di stili di vita sani dedicato alle imprese, in partnership con Generali Welion; nel 2022 in Repubblica Ceca e Polonia; dallo scorso giugno Generali Vitality è disponibile per i clienti in Spagna, facendo seguito alla distribuzione di successo in Germania, dove è stata lanciata nel 2016, e successivamente in Francia e Austria.

I programmi spagnoli e italiani includono una componente solidale, offrendo ai clienti l'opportunità di donare i premi guadagnati attraverso l'iniziativa The Human Safety Net, a favore di persone in condizioni di vulnerabilità.

Attraverso l'utilizzo di un programma digitale semplice e intelligente, i clienti di Generali Vitality sono motivati a raggiungere i propri obiettivi di benessere individuali e ad adottare misure per compiere scelte sane e condurre una vita più salutare. Il programma ha coinvolto sia i clienti retail sia quelli business in tutta Europa ed è risultato particolarmente utile durante la pandemia di COVID-19 perché riduce il rischio ricovero.

"Il successo della partnership tra Generali e Vitality Group dimostra che il nostro impegno per la salute e il benessere dei nostri

clienti è al centro di ciò che facciamo, afferma Bruno Scaroni, Group Chief Transformation Officer di Generali, aggiungendo "Generali Vitality crea un legame innovativo tra assicuratore e cliente perché incoraggia e premia scelte sane a beneficio degli individui e della società nel suo complesso. Di conseguenza, questo programma rappresenta un punto di forza nel nostro impegno di essere Partner di Vita per i nostri clienti".

Barry Swartzberg, CEO di Vitality Group International, sottolinea "l'espansione della nostra partnership in Europa con Generali non è solo una testimonianza del comprovato successo del nostro modello assicurativo a valore condiviso, ma un'importante opportunità per motivare più persone a rimanere attive, mangiare bene e rimanere mentalmente forti e resilienti.".