11 Marzo 2021

(Teleborsa) - Nell'ultimo anno del piano triennale al 2021, Generali è già al lavoro per la messa a punto del prossimo. Lo ha detto il Group Ceo, Philippe Donnet, nella call con le agenzie di stampa sui risultati del 2020. "Abbiamo cominciato a lavorare su questo. Buona parte della riuscita del prossimo ciclo strategico è legata al successo del ciclo in corso. Non abbiamo tuttavia ancora fissato la data di presentazione del nuovo piano strategico", ha affermato.

Parlando di dividendo, circa il rischio che anche quest'anno la seconda tranche non possa essere pagata, Donnet ha sottolineato di avere

"sempre un'interlocuzione positiva e costruttiva con l'Ivass. C'è una raccomandazione Esrb – ha spiegato – che scade il 30 settembre di questo anno e che richiede una maggiore prudenza nella distribuzione dei dividendi. Noi sia per il pagamento a maggio della prima tranche che della seconda a ottobre siamo in linea con la raccomandazione Esrb".

Riguardo all'investimento del gruppo Generali in Cattolica Assicurazioni, di cui è diventata il primo azionista, Donnet ha affermato che sta già dando soddisfazioni. "Abbiamo fatto un investimento – ha affermato il Group Ceo – che ci ha portato a essere il primo azionista al 24,4% in cambio di un accordo industriale che sta dando buoni risultati. È un investimento che ci sta dando soddisfazione".

"Io mi sento sotto esame ogni giorno. Sotto esame del mercato, dei numeri, dei fatti. È così questo lavoro, come succede per uno sportivo. Se non senti la pressione ogni giorno non fai bene il tuo lavoro" ha affermato Donnet, in risposta alla domanda se si senta sotto esame, in questo 2021 che sarà l'ultimo anno del suo secondo mandato alla guida del Leone, alla luce anche dei movimenti nella catena dell'azionariato. "Io – ha dichiarato il Group Ceo – sto giocando il campionato del successo del piano al 2021. Non era scontato avere risultati così buoni in questo contesto. Dopo un eccellente 2019 e un eccellente 2020 siamo ben posizionati per raggiungere i risultati previsti dal piano anche nel 2021. Io sono posizionato al 100%, anzi al 200% su questo".