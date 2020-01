Generali, Donnet annuncia 3 miliardi di investimenti in Europa

(Teleborsa) - Il Gruppo Generali dispone di 3 miliardi di euro per finanziarie eventuali acquisizioni con lo scopo di rafforzare la posizione competitiva in Europa nel comparto assicurativo.



Lo annuncia il CEO Philippe Donnet in una intervista a La Stampa aggiungendo di valutare anche opportunità di crescita nell'asset management.



Il titolo Generali si allinea alla debolezza del mercato italiano e mostra una flessione dello 0,41% pur più contenuta rispetto al calo registrato dalle altre blue chips di Piazza Affari. © RIPRODUZIONE RISERVATA