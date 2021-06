Generali, depositato alla Consob documento OPA su Cattolica

1 Minuto di Lettura







(Teleborsa) - Generali ha presentato a Consob il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Cattolica. Il Leone di Trieste sottolinea di aver provveduto a presentare alle Autorità competenti le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni richieste e di essere in procinto di completare le comunicazioni e le notifiche alle competenti Autorità antitrust.



Il 31 maggio Generali aveva affermato di promuovere l'offerta, finalizzata al delisting di Cattolica, con l'obiettivo di consolidare la propria posizione nel mercato assicurativo italiano, in quanto l'acquisizione permetterebbe al Leone di Trieste di diventare il primo gruppo nel mercato danni e di rafforzare la propria presenza nel mercato vita.