Generali, Del Vecchio non guarda a nozze all'estero

(Teleborsa) -non pensa ad uned una delle rivali europee, come ipotizzato da indiscrezioni di stampa, ma a riportare il Leone di Trieste "alr che aveva neleuropeo alla fine degli anni '90 e che poi ha perso".A precisarlo a Reuters è una fonte vicina all'imprenditore marchigiano, che tramite il veicolo finanziario Delfin ha chiesto alla BCE di poter salire sino al 20% di, che è il maggior azionista di Generali con una quota del 13%. Nello stesso tempo Del Vecchio detiene una partecipazione del 4,8% della compagnia assicurativa.La stessa fonte ha anche precisato che il fondatore di Luxotticaper il rinnovo del CdA di piazzetta Cuccia a ottobre e che il suoNel frattempo, il Governo italiano guarda con attenzione al dossier Mediobanca-Generali, ma non sembrerebbe intenzionato ad esercitare il Golden Power, nonostante le preoccupazioni espresse dal Copasir.In Borsa, Mediobanca guadagna oggi il 3,88% e Generali il 4,33%.