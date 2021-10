Generali, Del Vecchio e Caltagirone acquistano ancora. Patto al 13%

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Continuano gli acquisti delle azioni di Generali da parte di Francesco Gaetano Caltagirone e Leonardo Del Vecchio, che ritoccano ormai settimanalmente le loro quote da oltre un mese a questa parte. Come emerge da una serie di internal dealing, Del Vecchio ha acquistato 980.000 azioni del Leone di Trieste tra l'1 e il 4 ottobre, pari a circa lo 0,062% del capitale sociale. Il presidente di EssilorLuxottica porta quindi la sua quota a circa il 5,3%. Caltagirone ha invece messo le mani su 1,25 milioni di azioni Generali (pari a circa lo 0,079%) tra il 4 e il 5 ottobre, salendo al 6,47%.



I due imprenditori hanno stipulato l'11 settembre un patto di consultazione in vista del rinnovo del board del Leone di Trieste della prossima primavera. L'accordo, a cui aderisce anche Fondazione Crt, è salito al 13,02% dopo gli ultimi acquisti. L'obiettivo del patto sarebbe quello opporsi alla conferma dell'AD Philippe Donnet, e non è escluso che venga presentata una lista alternativa a quella del CdA.