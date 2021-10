Generali, Del Vecchio arrotonda quota con ultimi acquisti

1 Minuto di Lettura

Venerdì 1 Ottobre 2021, 14:00







(Teleborsa) - Continuano gli acquisti delle azioni di Generali da parte di Francesco Gaetano Caltagirone e Leonardo Del Vecchio, che ritoccano ormai settimanalmente le loro quote da un mese a questa parte. Come emerge da un internal dealing, Del Vecchio ha arrotondato la sua quota al 5,26%. Tra il 29 e il 30 settembre, tramite la società Delfin, ha messo infatti le mani su circa 1,1 milioni di azioni, pari a circa lo 0,07% del capitale della compagnia assicurativa triestina.



Leonardo Del Vecchio e Francesco Gaetano Caltagirone, secondo azionista di Generali, hanno stipulato l'11 settembre un patto di consultazione in vista del rinnovo del board del Leone di Trieste della prossima primavera. Al patto si è poi unita Fondazione Crt. L'obiettivo sarebbe quello opporsi alla conferma dell'AD Philippe Donnet, e non è escluso che venga presentata una lista alternativa a quella del CdA.