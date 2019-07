Generali corre promossa da Goldman Sachs

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muove in frazionale rialzo il titolo Generali Assicurazioni, che allunga il passo mettendo a segno un progresso dello 0,41%.A fare da assist alle azioni, in un panorama piuttosto prudente, contribuisce la promozione degli analisti di Goldman Sachs. Gli esperti dell'ufficio studi hanno portato ilritoccando all'insù il target price a 16 euro da 14,15 euro.Il movimento del Leone di Trieste, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Lo status tecnico di Generali Assicurazioni è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 17,27 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 17,11. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 17,42.