Generali completa acquisizione Union Investment TFI in Polonia

(Teleborsa) - Generali ha completato l'acquisizione in Polonia di Union Investment TFI S.A. dal gruppo tedesco Union Asset Management Holding AG ed ha ricevuto le approvazioni di tutti gli organi regolamentari e delle autorità per la concorrenza.Union Investement TFI è il sesto operatore di asset management in Polonia con 3,3 miliardi di euro di asset gestiti. Con circa 135.000 investitori retail e 550 istituzionali vanta una vasta gamma di fondi diversificati in equities, fixed income e absolute-return. Union Investement TFI è dotata di competenze per la produzione interna di prodotti di investimento come di altre soluzioni di investimento.Generali opera in Polonia dal 1998 e conta attualmente 1.600 dipendenti locali. Fornisce prodotti Danni e Vita alla clientela retail e corporate, oltre a essere attiva nel segmento dei fondi pensione. Nel novembre 2018 Generali ha siglato l'accordo definitivo per comprare le società assicurative Concordia specializzate nel settore agricolo. Generali è tra i cinque più grandi gruppi assicurativi nel mercato polacco con premi lordi pari a 670 milioni di euro e una quota di mercato pari al 5% nel 2018.