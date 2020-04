Generali, CdA approva Strategia Fiscale coerente con best practice internazionali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, riunitosi sotto la Presidenza di Gabriele Galateri di Genola,di Gruppo, un elemento essenziale delfiscale che definisce, per tutte le società del Gruppo, le modalità didella variabile fiscale.La Strategia Fiscale èe costituisce un elementonell'attuazione della strategia didel Gruppo, in quanto il gettito fiscale costituisce una rilevante fonte di contribuzione allo sviluppo economico e sociale delle comunità in cui il Gruppo opera.In particolare, la Strategia assicura lae, ispirandosi ai principi di onestà, integrità e di trasparenza nel rapporto con le autorità fiscali e coniugando la creazione di valore per tutti gli stakeholder con la tutela della reputazione nel tempo della società. Il Gruppo, si impegna ad agire nelapplicabili neie le interpreta in modo da gestireassicurando latra luogo di produzione del valore e luogo di tassazione.