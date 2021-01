(Teleborsa) - Francesco Gaetano Caltagirone continua l'acquisto di quote di Generali, iniziato nei giorni scorsi, e arriva al 5,4% del capitale. Consolida così la sua posizione di secondo azionista, dietro Mediobanca che ha il 12,97% e prima Leonardo Del Vecchio con il 4,84% e la famiglia Benetton con il 3,98%, secondo l'ultimo aggiornamento presente sul sito della società.



Caltagirone ha acquistato altre 500.000 azioni Generali, pari a poco più dello 0,03% del capitale, a un prezzo medio unitario di 14,9094 euro, secondo quanto si legge in una comunicazione di internal dealing. Nei giorni scorsi, aveva acquistato in due momenti diversi un altro 0,03% della società.



© RIPRODUZIONE RISERVATA