Generali, Caltagirone propone "lista lunga": Cirinà candidato ad e Costamagna presidente

Il gruppo Caltagirone ha presentato una lista di 13 nomi per il prossimo consiglio di amministrazione di Generali. Claudio Costamagna è indicato come presidente e Luciano Cirinà, triestino, attuale responsabile di Austria ed Est Europa del Leone, come amministratore delegato. In lista c'è anche Francesco Gaetano Caltagirone.

In vista dell’assemblea di Assicurazioni Generali del 29 Aprile 2022 chiamata a rinnovare il consiglio di amministrazione, la VM 2006 società del Gruppo Caltagirone, azionista della Compagnia, si legge in una nota, ha deliberato in data odierna di presentare una propria lista di candidati selezionata sulla base di una proposta e di una istruttoria realizzata da un advisor indipendente con la seguente composizione:

Francesco Gaetano Caltagirone, non indipendente - Tra i più conosciuti imprenditori italiani, guida il Gruppo Caltagirone da lui fondato ed articolato oggi in società quotate che operano in vari settori dall’immobiliare alla produzione di cemento, all’editoria, ai grandi lavori, alla finanza. Dal 2010 al 2022 è stato Vice Presidente Vicario di Assicurazioni Generali. Dal 2006 è Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana. Apporta alla lista visione di carattere imprenditoriale nonché conoscenze in ambito assicurativo, finanziario, asset management e di governance di società quotate.

Marina Brogi, indipendente - Economista italiana con esperienza ventennale nell’ambito della ricerca e della formazione nel settore bancario e finanziario. Ha perseguito una carriera accademica presso numerose Università e business school italiane ed internazionali (tra cui Bocconi, Cà Foscari, LBS, BI Norwegian School of Business). Attualmente è membro del CdA di MFE MediaforEurope NV. Ha avuto molteplici incarichi in CdA di società quotate, che assieme al suo ambito di studio l’hanno resa grande esperta di governance, con forti competenze in ambito controllo e rischi.

Flavio Cattaneo, indipendente - È stato Amministratore Delegato di Terna, TIM e NTV e dal 2021 è fondatore e azionista di controllo di Itabus. Riconosciuto come uno dei principali manager italiani, dotato di visione strategica, forte capacità di ristrutturazione, rilancio e sviluppo, ha operato in contesti complessi ed in società a livello internazionale. Porta competenze finanziarie, di governance di società quotate, di tecnologia ed innovazione.

Roberta Neri, indipendente - Dirigente di società italiane pubbliche e private, è stata Amministratore Delegato di ENAV di cui ha curato con successo la quotazione in Borsa. In precedenza è stata CFO di ACEA. Ricopre numerosi incarichi in CdA di società italiane quotate e non. Aggiunge al gruppo competenze riconosciute in ambito finanziario, un’eccellente visibilità e network con gli investitori internazionali e profonda esperienza in ambito ESG.

Claudio Costamagna, indipendente, indicato come candidato Presidente del Consiglio di Amministrazione - Ha lavorato presso Goldman Sachs per tanti anni fino a diventare prima Head, poi Chairman dell’Investment Banking Division per EMEA dopo aver fatto esperienze a Citibank e Montedison. Dopo Goldman Sachs, ha creato la sua boutique di M&A con la quale ha seguito numerose operazioni finanziarie per clienti italiani e internazionali e allo stesso tempo è stato nei CdA di Luxottica, Bulgari, Autogrill, Virgin Holding di Richard Branson, Breakingviews ed è tuttora nel Board di FTI Consulting, società quotata al NYSE. E’ stato anche Presidente di Salini Impregilo dal 2012 al 2015, di Cassa Depositi e Prestiti dal 2015 al 2018 e di AAA, società francese di biotech quotata al Nasdaq nel 2015 e venduta a Novartis nel 2018. Oggi siede nei CdA di Ferragamo finanziaria, Finarvedi e Gruppo API oltre a essere Presidente, da oggi dimissionario, di REVO e Elba Assicurazioni.

Luciano Cirinà, non indipendente, indicato come candidato Amministratore Delegato - Dirige da anni tutto l’Est Europa del Gruppo Generali (Cechia, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Romania, Bulgaria, Serbia, Slovenia, Croazia + Austria), settore complesso per la pluralità di legislazioni, valute e lingue. Tale area geografica, sotto la sua guida, è quella maggiormente cresciuta negli ultimi anni. Cirinà, triestino, con un’esperienza più che trentennale in campo assicurativo, è considerato da molti all’interno della Compagnia il successore dell’attuale Amministratore Delegato e gode di particolare stima e rispetto da parte di tutto il personale della Compagnia.

Alberto Cribiore, indipendente - Personalità del mondo bancario e finanziario internazionale, è stato membro del Board of Directors e Chairman Globale di Merrill Lynch ed è stato Vice Presidente del Citi’s Institutional Clients Group. In qualità di membro del Senior Advisory Group ha servito i più grandi e importanti clienti di Citi, interfacciandosi con Consigli di Amministrazione di società globali, Governi e Banche Centrali. Aggiunge significative competenze in ambito finanziario e di asset management alla lista.

Maria Varsellona, indipendente - Dal 1° aprile sarà General Counsel Global di Unilever. E’ stata fino a fine febbraio General Counsel, Segretario del CdA e membro del comitato esecutivo di ABB. E’ stata in precedenza in Nokia dove ha ricoperto il ruolo di Responsabile della Funzione Legale e Presidente di Nokia Technologies. E’ stata Consigliere anche in Alcatel Lucent, Nordea Bank e Nokia Shangai Bell. Aggiunge esperienza rilevante ed internazionale in ambito legal, compliance e governance oltre ad una grande esperienza in ambito tecnologico.

Paola Schwizer, indipendente - Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari all’Università di Parma dove insegna Risk Management e Professore Affiliato alla SDA Bocconi School of Management di Milano. Ricopre molteplici incarichi di carattere scientifico in primarie Università italiane. Membro dello Steering Committee del Jean Monnet Center of Excellence for Sustainable Finance, ha avuto molteplici incarichi in CdA di società quotate, quali per esempio TIM e Credem che la hanno resa grande esperta di governance. Attualmente è membro del Board di HERA e di Ferrovie dello Stato.

Andrea Scrosati, indipendente - Attualmente CEO Continental Europe e COO globale di Freemantle, società del Gruppo Bertelsmann, leader mondiale nel mondo dell’intrattenimento branded e digital. E’ uno dei maggiori esperti di comunicazione del Paese, avendo ricoperto ruoli apicali in Sky Italia, valorizzando la società e rilanciandone i contenuti. Riconosciuto a livello internazionale, è un manager che porta visione strategica e grande esperienza nel mondo dell’innovazione e del digitale.

Stefano Marsaglia, indipendente - Oltre 30 anni di esperienza in investment banking (Rothschild, Barclays), con diversi ruoli in ambito M&A, IPO e Debito tra EMEA, Asia e America, ha avuto particolare focus sul settore istituzioni finanziarie. E’ stato inoltre Executive Chairman Corporate and Investment Banking di Mediobanca. Ora è CEO di Azzurra Capital, società di private equity ed è anche membro dell’Advisory Board di Afinity, multinazionale attiva nel campo della AI. Porta competenze in ambito assicurativo, asset management e tecnologia digitale.

Nicoletta Montella, indipendente - E’ attualmente Responsabile della Funzione Legal e Compliance in NTV, dopo un’esperienza pluriennale precedente in ruoli di responsabilità nella funzione Legale di TIM dove è stata Head of Legal Operations. E’ stata Consigliere di Nordcom Spa, Telecom Italia Trust Technologies, Timvision Srl. Aggiunge alla lista esperienza in ambito legale e di governance di società quotate.

Patrizia Michela Giangualano, indipendente - Esperta di governance, siede in numerosi CdA di società quotate italiane di dimensione internazionale rilevante come Leonardo, Ferragamo e Saipem. In precedenza è stata Consigliere in UBI. E’ consulente in ambito di sostenibilità (ESG) e Segretario dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). In precedenza Associate Partner presso PWC in ambito servizi finanziari, conosce bene il settore assicurativo e finanziario, in particolare in ambito controllo e rischi.

Ad eccezione di Francesco Gaetano Caltagirone, nessuno dei candidati è rappresentante di azionisti né collegato ad azionisti, né era presente nel precedente Consiglio di Amministrazione. I profili selezionati esprimono un complesso diversificato di esperienze, conoscenze e competenze, maturate in contesti organizzativi ed operativi nazionali ed internazionali di pari complessità, in grado di comprendere al meglio attività, prospettive e rischi della Compagnia. La lista di candidati è particolarmente equilibrata perché composta da 6 donne e 7 uomini rispettivamente il 46% ed il 54%.

La lista, prosegue la nota, si caratterizza inoltre per un elevato numero di Consiglieri indipendenti; l’85% ha infatti le caratteristiche di indipendenza collocando il Consiglio di Amministrazione della Compagnia al di sopra della media italiana. Il numero di amministratori indipendenti è tale da garantire l’adeguata incidenza di questi nelle decisioni del Consiglio di Amministrazione ed un efficace controllo della gestione della Compagnia.

La lista infine, conclude il comunicato, coniuga profonda conoscenza della Compagnia e delle dinamiche assicurative a livello internazionale, attraverso la valorizzazione di un Manager interno della Compagnia, con una forte spinta al rinnovamento; è composta da profili che hanno ricoperto e ricoprono ruoli apicali anche in società internazionali e vantano consolidate esperienze di governance; si contraddistingue per presenza di profili con una spiccata conoscenza delle dinamiche del settore assicurativo-finanziario e dell’Asset Management, dei temi legati al digitale e all’Information Technology, nonché di Esg.