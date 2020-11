Generali ben posizionata per cogliere opportunità, focus su M&A

(Teleborsa) - Generali intende rafforzare la sua leadership e cogliere le opportunità di crescita, portando avanti accordi di partnership ed M&A. Lo ha spiegato il Ceo del Gruppo Philippe Donnet durante l'Investor Day 2020.

Il Ceo del gruppo ha indicato che il mercato europeo resta attrattivo ed è atteso un consolidamento del settore ed un'ondata di operazioni di M&A.

L'M&A e le partnership accelerano la strategia, ha sottolineato Donnet, citando il rafforzamento in Europa (Slovenia e Concordia) ed in seguito l'ingresso nel capitale di Cattolica, oltre agli accordi per l'Asset management.

Frederic De Courtois, General Manager del Gruppo, ha indicato che la compagnia dispone di 2,5 miliardi per l'M&A.

