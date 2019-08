Generali Assicurazioni, volano gli utili nel 1° semestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Risultati positivi per, che conferma anche i target del Piano, dopo aver chiuso ilcon unin aumento del 34,6%. Il risultato è comprensivo del risultato delle dismissioni, mentre, che esclude le poste straordinarie, sale aIl CEO del Gruppo,ha sottolineato che "questi risultati evidenziano la, per tutti i suoi stakeholder"."Il primo semestre dell'anno - ha aggiunto - conferma l'esecuzione efficace e disciplinata delin tutti i segmenti di business. Generali è oggi sempre di più unassicurativo e di asset managementcon un'nel Vita e nel Danni e unanella gestione del risparmio, che ci consentono di affrontare con successo le sfide competitive del settore per".Ilsi porta ai, in aumento del, grazie al positivo sviluppo di tutti i segmenti di business. In crescita a 7,4 miliardi lae le riserve tecniche che raggiungono i 358 miliardi (+4,3%)., grazie all'andamento positivo di entrambi i segmentiL'utile del segmentoè pari a 133 milioni (+22%).Si conferma ladel Gruppo, con il(217% nel 2018; -8 p.p.), che si mantiene stabile al netto dell'impatto dei cambiamenti regolamentari registrati nel corso del primo trimestre (-7 p.p.).