Generali annuncia rimborso anticipato titoli debito perpetuo subordinato

(Teleborsa) - Generali eserciterà l'opzione di rimborso anticipato su tutti i titoli di debito perpetuo subordinato in circolazione (data di rimborso anticipato 15 luglio 2019).



I titoli coinvolto sono gli "Euro 50.000.000 9,00% Perpetual Fixed/Floating Rate Notes" emessi il 15 luglio 2009 da Assicurazioni Generali, cedola 9,00%, prezzo del rimborso 100%.



Il rimborso anticipato è stato autorizzato dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed avverrà rispetto a tutti i Titoli in circolazione, in conformità ai rispettivi termini e condizioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA