12 Marzo 2021

(Teleborsa) - Dare informazioni ai clienti con un approccio innovativo ed empatico, grazie al benvenuto all'utente fatto direttamente dalle persone di Alleanza Assicurazioni, e sensibilizzare l'intera comunità sui temi di cultura assicurativa e finanziaria con il racconto dell'offerta, dei servizi e delle iniziative educative. Questo – come spiega Alleanza in una nota – l'obiettivo del nuovo sito web della compagnia assicurativa.

Attraverso la sua rinnovata presenza sul web, Alleanza Assicurazioni sottolinea il suo impegno nella promozione di temi ad alto impatto sociale. Ampio spazio al racconto delle iniziative messe in campo dall'azienda per supportare clienti, famiglie e comunità: il Programma Nazionale di Educazione Finanziaria, il Piano Nazionale di Previdenza e Protezione, le partnership con WWF Italia e Croce Rossa Italiana.

Nell'ambito del Programma Nazionale di Educazione Finanziaria, Alleanza Assicurazioni lancia sul nuovo sito "Alleanza, lo sapevi che... vinci": un contest a premi che rende l'educazione finanziaria e assicurativa un tema concreto e quotidiano su cui ingaggiare gli utenti, invitandoli a giocare ogni settimana per vincere tra gli oltre 300 premi in palio. Il contest sarà online dal 9 al 29 marzo 2021.

"In Italia, secondo una recente indagine Doxa, 1 decisore su 3 prova ansia nel prendere decisioni in ambito finanziario a causa di limitate conoscenze in materia. Quando parliamo di ruolo sociale delle assicurazioni ci riferiamo proprio a questo: essere al fianco delle persone mettendo a loro disposizione la nostra competenza a beneficio della progettualità futura delle famiglie" ha dichiarato Claudia Ghinfanti, responsabile Marketing Alleanza Assicurazioni.

"Creare Cultura Finanziaria, tema prioritario dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell'Onu, – sottolinea Alleanza – è un impegno e una priorità che coinvolge le istituzioni più lungimiranti. Alleanza Assicurazioni ha deciso di essere parte attiva con un insieme di iniziative rivolte a diffondere la cultura finanziaria e assicurativa come il piano nazionale di educazione finanziaria lanciato a febbraio 2020".