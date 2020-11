Generali, al fianco degli imprenditori italiani per salute lavoratori e continuità impresa

(Teleborsa) - Nell'attuale contesto del Covid-19, caratterizzato da grande incertezza e nuove sfide per le imprese, Generali Italia, leader di mercato nella gestione dei benefit aziendali, si conferma al fianco degli imprenditori per tutelare la salute dei lavoratori e l'attività dell'impresa.

Nasce così Attiva Welfare, la nuova soluzione per offrire alle aziende di tutti i settori produttivi, tutele concrete per i loro dipendenti nelle situazioni più difficili, anche alla luce dell'attuale emergenza sanitaria che ha incrementato la sensibilità alla protezione della salute.

Attiva Welfare è una soluzione modulare, semplice, economica e immediata: prevede offerte semplici ma ricche di contenuti a costo ridotto e predefinito, dedicate a tutti i dipendenti, senza alcuna esclusione, e con la possibilità di estensione delle coperture al nucleo familiare.

Si tratta di uno strumento a tutela della salute e del benessere dei lavoratori delle imprese e a supporto della costruzione e della progettazione di un piano Welfare aziendale completo, attraverso l'offerta di servizi e benefit.

Come dimostra il Rapporto Welfare Index PMI 2020, il welfare fa crescere l'impresa in termini di produttività e occupazione; le aziende con un welfare più maturo hanno avuto maggiore capacità di reagire all'emergenza e sono state punto di riferimento per la comunità.

Per sostenere le imprese e i loro lavoratori, Generali ha fornito supporto a oltre 20 mila imprese italiane con estensione di coperture sanitarie Covid-19 per i lavoratori, servizio di teleconsulto e diaria da interruzione di esercizio.

Già dallo scorso Giugno per proteggere l'attività aziendale e i lavoratori, la Compagnia ha avviato per prima un'iniziativa ad hoc che prevede un voucher con mensilità di premio gratuite e anticipate fino a un massimo di sei, modulate in base al settore di attività.

Da giugno sono state già erogate più di 74.000 mensilità gratuite a favore delle aziende italiane dei maggiormente colpiti dal Covid - commercio e ristoro, artigiani, alberghi, agriturismi e uffici.

"Siamo convinti che il welfare sia strategico per la crescita delle imprese e del Paese - ha dichiarato Marco Sesana, Country Manager & CEO di Generali Italia e Global Business Lines -. Questo è ancor più vero oggi, alla luce del nuovo contesto che stiamo affrontando. Tutelare la salute e il benessere dei lavoratori è una delle chiavi per garantire la continuità dell'impresa. Oggi vogliamo fornire un sostegno concreto agli imprenditori mettendo a loro disposizione una soluzione semplice e economica, dedicata a tutti i lavoratori e alle loro famiglie, in un'ottica anche di supporto alla comunità. Questo è essere Partner di vita: oggi vuol dire agire perché Insieme Generiamo Fiducia", ha concluso Sesana.

Attiva Welfare si compone di due diverse soluzioni, integrabili fra loro: ATTIVA Welfare Benefit: una soluzione assicurativa multigaranzia con indennizzi immediati post ricovero e per patologie rilevanti, con servizi aggiuntivi innovativi offerti da Generali Welion e Europ Assistance, come l'assistenza domiciliare e il teleconsulto medico con consigli sui farmaci da assumere, invio del referto via email, valutazione dei referti medici, indicazioni terapeutiche e tele-prescrizione dei farmaci. A questi si aggiungono, accesso a un network di strutture sanitarie di eccellenza con risparmi importanti per la famiglia attraverso la Welion Card, assistenza domiciliare e servizi di assistenza, dedicati anche ai familiari del dipendente. ATTIVA Welfare Lungavita: una assicurazione sulla vita che integra e completa l'offerta di welfare aziendale e che fornisce un aiuto concreto in caso di decesso del dipendente, tramite: una tutela accessibile, a partire da 26 Euro; il raddoppio dell'indennizzo in caso di morte prima dei 45 anni o con figli minori o disabili; la possibilità per l'azienda di estendere la tutela anche al coniuge o al convivente del dipendente.

Inoltre, per ogni polizza Attiva Welfare Benefit, è possibile attivare la Piattaforma Staiwel, il portale per la gestione del Welfare Aziendale di Generali Welion, che consente ai dipendenti di accedere a convenzioni dedicate, contenuti salute e condizioni esclusive riservate da più di 700 fornitori.

