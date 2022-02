(Teleborsa) - Generali Italia, Cattolica Assicurazioni e Genertel fanno incetta di sigilli. Le Compagnie sono state riconosciute tra le più virtuose in Italia per la qualità dell'RC Auto nello studio "Migliori RC Auto 2022" presentato dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. L'edizione 2022 dell'indagine ha visto Generali Italia ottenere per l'innovazione, l'offerta telematica e la protezione completa il giudizio di "Ottimo" - il punteggio più alto del mercato assicurativo - assieme alla valutazione "Top" per l'assistenza e la relazione con i clienti, il rapporto qualità-prezzo e la comunicazione con i clienti.

Cattolica Assicurazioni si è aggiudicata il sigillo "Ottimo" per la comunicazione con i clienti e la liquidazione danni, oltre alla valutazione "Top" per la protezione completa e l'assistenza e relazione con i clienti. Un importante medagliere anche per Genertel, che tra le Compagnie Online, si è aggiudicata il sigillo "Ottimo" per l'assistenza e la relazione con i clienti e per la protezione completa online; il sigillo "Top" per l'offerta telematica online e la comunicazione con i clienti. Inoltre, Generali Italia e Cattolica Assicurazioni hanno conseguito il giudizio "Top RC Auto", mentre Genertel si è aggiudicata il sigillo "Top RC Auto online" per la soddisfazione clienti nella Superclassifica curata dall'Istituto.

Generali Italia, Cattolica Assicurazioni e Genertel confermano, con l'ottenimento di tali riconoscimenti, la capacità di operare con i migliori risultati anche in un contesto come quello ereditato dal Covid-19. Vicinanza umana e relazionale, unitamente alla cura e allo sviluppo del business, per essere Partner di Vita in ogni momento rilevante della vita dei clienti. L'Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) è un ente indipendente che conduce analisi di prodotti, aziende e servizi, leader europeo dei test e dei sigilli di qualità con l'obiettivo di rendere più trasparenti e competitivi i mercati. Lo studio "Migliori RC Auto 2022", nuova edizione dell'indagine sulle tariffe e sulla qualità delle RC auto in Italia, si articola in due parti: un confronto delle tariffe assicurative e un sondaggio sulla soddisfazione dei clienti con il servizio.