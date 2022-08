Generalfinance, Intesa Sanpaolo avvia copertura con Buy e TP a 10,2 euro

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha iniziato la copertura sul titolo Generalfinance, società quotata su su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed. Il prezzo obiettivo è stato fissato a 10,2 euro per azione (per un upside potenziale di circa il 41%), mentre il giudizio sul titolo è "Buy". Gli analisti evidenziano che l'azienda unisce forti tassi di crescita a un'elevata redditività: negli ultimi tre anni, il fatturato Factoring è aumentato a un CAGR 2018-21 del 43% e il ROTE è migliorato dal 24,3% del 2019 al 36,3% del 2021.

Andando avanti, anche grazie alla maggiore opportunità di crescita derivante dai proventi dell'IPO (17,7 milioni di euro di capitale aggiuntivo), Intesa Sanpaolo prevede che il fatturato aumenterà a un CAGR 2021-24 del 36%, con un ROTE al 27,3% nel 2024. Gli elementi chiave di questa forte performance sono "un team di gestione esperto, una presenza lungo l'intera catena del valore del business Factoring e la sua piattaforma proprietaria sviluppata internamente che consente una rapida risposta alle esigenze dei clienti", si legge nella ricerca.

Vengono elencati anche una serie di rischi che Generalfinance si troverà ad affrontare: finanziamento interamente affidato al wholesale; sviluppo in gran parte dipendente dall'attuale management; potenziale aumento della concorrenza; rischio di stock overhang, da potenziali dismissioni da parte di Credit Agricole dopo il periodo di lock-up; margini in calo man mano che l'azienda si sposta sempre più verso le mid-corporate; potenziali modifiche normative e tendenze macroeconomiche favorevoli, che potrebbero avere un impatto positivo sulla situazione finanziaria delle società in difficoltà, riducendo il mercato potenziale di Generalfinance.

Intesa Sanpaolo si aspetta che la società registri un utile netto di 12,7 milioni di euro nel 2022, 16,7 milioni di euro nel 2023 e 19,7 milioni di euro nel 2024. Atteso inoltre il pagamento di 24,5 milioni di euro di dividendi cumulati nei prossimi tre anni, sulla base di un dividend payout ratio del 50%, per un dividend yield medio del 9% nei prossimi 3 anni.