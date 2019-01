General Reinsurance AG socio di Cattolica Assicurazioni

(Teleborsa) - General Reinsurance AG, società del Gruppo Berkshire Hathaway, primo azionista della Compagnia con il 9,047%, ha presentato domanda per diventare socio di Cattolica Assicurazioni.



La richiesta è stata accolta dal Consiglio di Amministrazione riunitosi a Verona oggi sotto la Presidenza di Paolo Bedoni.



Con tale qualifica - spiega Cattolica Assicurazioni in una nota - General Reinsurance AG acquisisce anche i diritti non patrimoniali secondo quanto previsto dallo Statuto vigente. © RIPRODUZIONE RISERVATA