General Motors, risultati in contrazione nel 3° trimestre. Superate le attese

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 16:00

(Teleborsa) - La casa automobilistica statunitense General Motors ha registrato risultati sopra le attese nel terzo trimestre del 2021. I ricavi sono stati pari a 26,78 miliardi di dollari, in calo di circa il 25% rispetto ai 35,48 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2020 e superiori alla stima di 26,51 miliardi di dollari degli analisti, secondo dati Refinitiv. L'utile rettificato è stato di 1,52 dollari per azione, contro i 2,83 dollari dello scorso anno e i 96 centesimi attesi dal mercato.

"Nel terzo trimestre, il nostro EBIT rettificato è stato di 2,9 miliardi di dollari, con un margine del 10,9% - ha sottolineato il CEO Mary Barra in una lettera agli azionisti - Il trimestre è stato difficile a causa delle continue pressioni sui semiconduttori, ma include anche risultati molto forti da GM Financial, l'accordo sui costi del richiamo di veicoli che abbiamo raggiunto con il nostro fornitore e partner LG Electronics e 0,3 miliardi di dollari di entrate azionarie dalle nostre joint venture in Cina".

"Di conseguenza, ora riteniamo che i risultati dell'intero anno di GM si avvicineranno alla fascia alta della nostra guidance, che è per l'EBIT rettificato nell'intervallo da 11,5 miliardi a 13,5 miliardi di dollari, ben al di sopra della prospettiva da 10 miliardi a 11 miliardi che abbiamo condiviso a febbraio", ha aggiunto.