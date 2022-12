General Mills migliora outlook su aumenti prezzi e domanda resistente

(Teleborsa) - General Mills, una delle più importanti multinazionali statunitensi attive nella produzione di alimenti, ha riportatoin aumento del 4% a 5,2 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2023 (terminato il 27 novembre 2022), compreso un vento contrario di 5 punti derivante da dismissioni e acquisizioni e 1 punto di cambio di valuta estera sfavorevole. Le vendite nette organiche sono aumentate dell'11%, guidate da un mix di prezzi positivo.L'è aumentato dell'1% a 606 milioni di dollari e l'utile per azione (EPS) è aumentato del 4% a 1,01 dollari. L'di 1,10 dollari è aumentato del 12% a valuta costante.Gli, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 1,07 dollari su ricavi per 5,19 miliardi di dollari.General Mills continua ad aspettarsi che inell'anno fiscale 2023 saranno la salute economica dei consumatori, il contesto dei costi inflazionistici e la frequenza e la gravità delle interruzioni nella catena di approvvigionamento.Rispetto alle sue previsioni precedenti, la società ora prevede di generare una crescita organica delle vendite nette più forte attraverso una. Le vendite nette organiche dovrebbero ora aumentare dall'8 al 9%, rispetto alla precedente previsione di crescita dal 6 al 7%. L'EPS rettificato dovrebbe ora aumentare dal 4 al 6% a valuta costante, rispetto al precedente intervallo dal 2 al 5% a valuta costante.