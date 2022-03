General Mills migliora la guidance e prevede aumento prezzi

(Teleborsa) - General Mills, una delle più importanti multinazionali statunitensi attive nella produzione di alimenti, ha battuto le attese del mercato per i risultati del terzo trimestre dell'anno fiscale 2020 (terminato il 27 febbraio 2022). Le vendite nette hanno sostanzialmente eguagliato i risultati di un anno fa a 4,54 miliardi di dollari. Le vendite nette organiche sono aumentate del 4%. L'utile operativo è diminuito dell'1% a 815 milioni di dollari, mentre l'utile operativo rettificato è sceso del 6% a valuta costante. L'utile per azione diluito rettificato è stato di 0,84 dollari, in aumento del 2% a valuta costante. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 0,78 dollari su ricavi per 4,54 miliardi di dollari.

"La nostra solida esecuzione in un ambiente altamente volatile ci ha permesso di chiudere il terzo trimestre con uno slancio migliore - ha affermato il CEO Jeff Harmening - La domanda per i nostri marchi rimane solida e il nostro team ha dimostrato grande agilità per superare le interruzioni lungo tutta la catena di approvvigionamento. Prevediamo di registrare una forte crescita nel quarto trimestre, alimentata dall'accelerazione dei prezzi. Con fiducia nei nostri piani e slancio positivo sulla nostra attività, stiamo aumentando le nostre indicazioni per l'anno fiscale 2022".

Le vendite nette organiche dovrebbero ora aumentare di circa il 5%, grazie anche all'aumento dei prezzi. In precedenza si prevedeva che le vendite nette organiche per l'intero anno aumentassero del 4-5%. L'utile operativo rettificato in valuta costante dovrebbe ora oscillare tra un calo del 2% e lo 0%. In precedenza si prevedeva che l'utile operativo rettificato scendesse dal 4% all'1%. Ora si prevede che l'EPS diluito rettificato in valuta costante oscillerà tra un valore piatto e un aumento del 2%. In precedenza si prevedeva che l'EPS diluito rettificato oscillasse tra un calo del 2% e un aumento dell'1%.

(Foto: © Jonathan Weiss/123RF)