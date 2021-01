© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per General Electric, che tratta in rialzo del 5,32%.La conglomerata ha chiuso il quarto trimestre con una 21,93 miliardi di dollari, ma superiore ai 21,83 miliardi del consensus. L'si è attestato a 2,64 miliardi, pari a 27 centesimi per azione. Escluse le voci di bilancio straordinarie, l'EPS è stato pari a 8 centesimi, in calo del 62% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e inferiore di 1 centesimo per azione rispetto alle stime degli analisti.Meglio delle aspettative anche ilpari a 4,4 miliardi di dollari, atteso tra 2,5 e 4,5 miliardi nel 2021.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della multinazionale statunitense attiva nei settori della tecnologia e dei servizi, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario tecnico di General Electric mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 11,3 USD con area di resistenza individuata a quota 12,04. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 11,03.