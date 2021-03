4 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Amazon ha annunciato una nuova iniziativa pensata per sostenere la parità di genere nel settore logistico grazie allo stanziamento di un fondo di 500mila euro rivolto alle donne che vogliono diventare imprenditrici e avviare una propria azienda di consegne. Il progetto rientra nell'ambito del programma Delivery Service Partner dedicato ai fornitori di servizi di consegna. Le aspiranti imprenditrici potranno beneficiare di questo programma di incentivi ricevendo fino a un massimo di 15.000 euro ad azienda per coprire i costi di avviamento, in aggiunta al pacchetto di offerte e agevolazioni esclusive dedicato a chi entra a far parte del programma.



"Nell'ambito del nostro impegno nel contrastare le differenze di genere e promuovere le pari opportunità, siamo davvero felici di offrire questo nuovo incentivo rivolto alle donne che entreranno nel programma e che rappresenta un'opportunità concreta per la crescita dell'imprenditoria femminile in Italia – ha dichiarato Gabriele Sigismondi, Responsabile di Amazon Italia Logistics – Con questo fondo di 500.000 euro offriremo un supporto ulteriore alle imprenditrici che hanno sempre desiderato avviare una propria azienda e guidare un team".

In occasione della Festa delle Donne, Amazon organizzerà il 10 marzo anche un'Accademia Virtuale, parte integrante del programma gratuito Accelera con Amazon, progettata in collaborazione con MIP Graduate School of Business - Politecnico di Milano, Valore D ed esperti di Amazon e Amazon Web Services (AWS), per fornire strumenti e competenze a imprenditrici che desiderano accelerare o rilanciare il proprio business online. Inoltre, per celebrare le imprenditrici che hanno già avviato la loro attività online, Amazon Italia ha lanciato una vetrina dedicata ai loro prodotti fino al 31 Marzo.



"L'attuale situazione di emergenza sanitaria in Italia ha investito in modo più pesante le donne. Gli ultimi dati diffusi dall'ISTAT hanno delineato uno scenario a dir poco preoccupante: lo scorso mese di dicembre, circa 99 mila donne hanno perso il lavoro. È doveroso agire rapidamente e offrire alle donne gli strumenti necessari per cogliere le opportunità esistenti – ha dichiarato Mariangela Marseglia, VP Country Manager Italia e Spagna per Amazon – Da italiana e da donna, mi dà una grande forza lavorare per un'azienda in cui la diversità e l'inclusione rappresentato principi fondamentali, e dove questa centralità si traduce in azioni concrete per supportare l'empowerment femminile e la parità di genere".