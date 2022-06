Gelmini, Cybersicurezza "diritto di tutti"

(Teleborsa) - "L'accesso e l'uso in sicurezza del digitale è un diritto di tutti; occorre rispondere allo sviluppo della rete di pari passo con azioni di prevenzione in un processo che deve partire dalle scuole e dalle famiglie e proseguire nelle imprese". E' un passaggio del messaggio di saluto che la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie ha inviato al Workshop promosso dal Global Thinking Foundation a Bellagio (Como) su 'Equilibrio di genere e sicurezza informativa, le sfide post-pandemia'.

"La dimensione cyber e digitale della sicurezza ha certamente un profilo di interesse molto specifico anche nel contrasto della violenza di genere - osserva la ministra Gelmini - Presidiare il cyberspazio vuol dire difendere il nostro territorio e la casa di tutti e tutte ed anche la nostra economia. Grazie alle risorse del Pnrr, con la fattiva collaborazione tra Stato e Regioni, e sotto la regia della nuova Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, stiamo lavorando per garantire servizi informatici affidabili e sicuri. Obiettivo del governo è creare i presupposti - conclude - per una nuova cultura della sicurezza digitale. Tutto ciò deve riguardare anche le donne, che spesso sono le prime vittime di episodi di attacchi informatici".